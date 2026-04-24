Пожар разбудил туристов семейного отеля на Бали и попал на видео

Пожар разбудил гостей семейного отеля Club Med на Бали и попал на видео

Пожар разбудил туристов семейного отеля Club Med на курорте Бали в Индонезии и попал на видео. Кадры публикует газета The Sun.

Возгорание началось в ресторане гостиницы в 7 утра по местному времени. Известно, что курорт all-inclusive находится в элитном районе Нуса-Дуа. На кадрах видна большая площадь пожара и языки пламени, вырывающиеся из крыши здания.

Гостей разбудила пожарная сигнализация. Постоялица Хейли Прист рассказала, что всех отдыхающих эвакуировали на пляж. Она отметила слаженную работу сотрудников и их усилия. «Была минимальная паника, мы чувствовали себя в безопасности. К 7:30 у всех нас были бутылки с водой. Персонал, включая руководство отеля, проверял всех гостей и держал их в курсе», — поделилась она. Также туристка рассказала, что на пляже функционировал бар, работающий для любых нужд. Кроме того, на траве установили детскую зону с игровой площадкой.

Сообщается, что пожар потушили. Менеджмент отеля, в свою очередь, подтвердил, что никто не пострадал в результате инцидента.

Ранее около 100 туристов оказались в охваченном огнем ночном клубе на индийском курорте Гоа. Пожар унес жизни 25 человек.