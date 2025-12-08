Реклама

16:25, 8 декабря 2025

Около 100 туристов оказались в охваченном огнем ночном клубе в Гоа

Пожар в ночном клубе в Гоа унес жизни 25 человек
Алина Черненко

Фото: AP

Пожар в ночном клубе в индийском штате Гоа унес жизни 25 человек, включая туристов. Об этом сообщает The Canberra Times.

Уточняется, что трагедия произошла в воскресенье, 7 декабря, в популярном центре вечеринок в деревне Арпора, расположенном в 25 километрах от столицы штата — Панаджи. Очевидцы рассказали, что пожар начался на первом этаже клуба — около 100 туристов, которые находились на танцполе, оказались в охваченном огнем здании. В панике несколько человек бросились на кухню и попали в ловушку в месте с персоналом.

По данным полиции Гоа, на которые ссылаются местные СМИ, причиной пожара стал взрыв газового баллона. Большинство жертв ЧП — работники кухни клуба, а также несколько туристов. Шесть человек получили ранения и сейчас находятся в стабильном состоянии.

В октябре сотни туристов оказались в ловушке на полыхающем на реке Нил судне. Пламя охватило весь корабль и полностью разрушило каюты.

