Сотни туристов оказались в ловушке на полыхающем судне на реке Нил

Daily Mail: 220 туристов эвакуировали с полыхающего судна на реке Нил

Сотни туристов оказались в ловушке на полыхающем на реке Нил судне. Кадры публикует газета Daily Mail.

Предположительно, пожар вспыхнул на корабле около 18:15 по местному времени 28 октября. Это был первый день двенадцатидневного круиза. Возгорание началось во время перехода из города Луксор в Эдфу. Вскоре пламя охватило все судно и полностью разрушило каюты.

Пассажиров сначала переместили на верхнюю палубу, а затем, после швартовки на неофициальной якорной стоянке недалеко от города Эсна, 220 туристов эвакуировали на берег. Сообщений о пострадавших и не выживших в результате пожара не поступало. Прокуратура начала расследование.

На кадрах можно видеть судно, полностью охваченное огнем. Туристы, только что спасенные с лодки, наблюдают за ее тушением с берега.

Ранее более сотни россиян оказались в «водном плену» на борту севшего на мель в Вологодской области теплохода «Александра». 127 пассажиров не могли эвакуировать более 12 часов, также долгое время судно не получалось взять на буксир.