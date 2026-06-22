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13:55, 22 июня 2026Культура

Квентин Тарантино сыграет роль в драматическом фильме

Режиссер Квентин Тарантино и певица Кайли Миноуг снимутся вместе в драматическом фильме
Андрей Шеньшаков

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Культовый режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса. Об этом сообщает валлийский портал Nation.

Подробности нового проекта не раскрываются, однако на опубликованном снимке видно, что в съемках сцены принимают участие Тарантино и певица Кайли Миноуг. Уточняется, что фото сделано в городе Порткоул, где снимались сцены похорон и поминок для будущей картины.

Известно, что Тарантино исполнил роль в предыдущем фильме Адамса Only What We Carry (проект не имеет локализованного названия на русском языке). Тогда его партнерами по съемочной площадке стали Саймон Пегг и София Бутелла.

Ранее Тарантино резко ответил на обвинения в расизме от звезды «Криминального чтива». Он добавил, что такие заявления указывают на отсутствие такта и чести.

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