13:26, 11 марта 2026Культура

Тарантино резко ответил на обвинения в расизме от звезды «Криминального чтива»

Тарантино указал на бесчестие Розанны Аркетт, обвинившей режиссера в расизме
Ольга Коровина

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американский режиссер Квентин Тарантино ответил на критику со стороны актрисы Розанны Аркетт, снявшейся в его фильме «Криминальное чтиво». Комментарий постановщика передает Daily Mail.

Аркетт назвала картину культовой, но заявила, что ее расстраивает употребление слова «нигер», которое звучит в фильме около 20 раз. «Отвратительно, что Тарантино такое позволено. Это не искусство, а просто расизм», — считает актриса.

В ответ режиссер поздравил Аркетт со всеобщим вниманием в связи с критикой киноленты, вышедшей более 30 лет назад. «Надеюсь, это стоило того, чтобы проявить неуважение ко мне и к фильму, от участия в котором, как я прекрасно помню, вы были в восторге? Я дал вам работу, вы взяли деньги, а теперь поливаете картину грязью по очень циничным причинам», — высказался Тарантино. Он добавил, что все это указывает на отсутствие такта и чести.

Ранее Тарантино заявил, что считает Пола Дано слабым актером. Он пояснил, что добавил бы «Нефть» режиссера Пола Томаса Андерсона в список любимых фильмов, но не смог из-за «немощного и неинтересного» Дано.

