Аналитик рассказал о российском наступлении в Сумской области

Марочко: ВС РФ наступают в Сумской области на фронте шириной около 25 км

Российские военные наступают в Сумской области на участке фронта шириной около 25 километров. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Сейчас идет наступление на широком участке фронта, то есть от Кондратовки до Юнаковки — везде есть продвижение наших войск, а это порядка 25 километров», — сказал он.

Ранее Марочко рассказал о создании буферной зоны в Сумской области. По его словам, взятие населенного пункта Андреевка говорит о серьезности намерений России создать буферную зону в регионе.

До этого Марочко сообщил о переходе под контроль России северной части реки у Волчанска. Он добавил, что в районе населенного пункта Марьино в Белгородской области у бойцов ВС России также есть успехи.