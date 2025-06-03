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07:30, 3 июня 2025Бывший СССР

Марочко сообщил о переходе под контроль России северной частью реки у Волчанска

Марочко: Военные РФ установили контроль над северной частью реки у Волчанска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские бойцы во время продвижения восточнее Волчанска взяли под контроль более 4 км прибрежной зоны реки Волчья в Харьковской области. Об этом проинформировал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Также в районе населенного пункта Тихое российскими войсками уничтожено три опорных пункта противника, под наш контроль перешла лесополоса, улучшено тактическое положение по направлению Волчанских Хуторов», — добавил он.

По словам Марочко, в районе населенного пункта Марьино Белгородской области у бойцов ВС России также есть успехи. Так, военнослужащие зачистили от украинских войск участок административной границы.

1 июня Андрей Марочко сообщил, что российские военные отбили несколько улиц и домов в в Часовом Яре ДНР.

В конце мая Марочко заявил, что некоторые западные эксперты отметили быстрое продвижение Вооруженных сил России в Сумской области.

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