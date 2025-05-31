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06:59, 31 мая 2025Бывший СССР

Марочко заявил о продвижении ВС России в Сумской области

Марочко: Западные эксперты отметили продвижение ВС России в Сумской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Некоторые западные эксперты отметили быстрое продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Ряд военных западных экспертов высказались о том, что очень стремительное продвижение идет наших войск, и они начинают задавать обоснованные вопросы тем, кто отвечает за данный участок местности», — подчеркнул Марочко.

Ранее стало известно, что власти Сумской области обратились к жителям приграничных территорий на фоне российского наступления. Они призвали не откладывать эвакуацию и срочно покинуть дома.

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