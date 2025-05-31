Марочко заявил о продвижении ВС России в Сумской области

Марочко: Западные эксперты отметили продвижение ВС России в Сумской области

Некоторые западные эксперты отметили быстрое продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Ряд военных западных экспертов высказались о том, что очень стремительное продвижение идет наших войск, и они начинают задавать обоснованные вопросы тем, кто отвечает за данный участок местности», — подчеркнул Марочко.

Ранее стало известно, что власти Сумской области обратились к жителям приграничных территорий на фоне российского наступления. Они призвали не откладывать эвакуацию и срочно покинуть дома.