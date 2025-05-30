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14:08, 30 мая 2025Бывший СССР

Жителей Сумской области призвали срочно покинуть дома на фоне российского наступления

Глава Сумской ОВА Григоров призвал жителей не откладывать срочную эвакуацию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров призвал жителей не откладывать срочную эвакуацию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Григоров призвал жителей приграничных территорий области не откладывать срочную эвакуацию.

«Это непростое решение, но жизнь — самая высокая ценность», — заявил чиновник. Григоров также отметил, что ситуация на фронте «сложная, но контролируемая».

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил о наступлении Российской армии в Сумской области. По их информации, ситуация усиливается с каждым днем.

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