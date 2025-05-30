Жителей Сумской области призвали срочно покинуть дома на фоне российского наступления

Глава Сумской ОВА Григоров призвал жителей не откладывать срочную эвакуацию

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров призвал жителей не откладывать срочную эвакуацию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Григоров призвал жителей приграничных территорий области не откладывать срочную эвакуацию.

«Это непростое решение, но жизнь — самая высокая ценность», — заявил чиновник. Григоров также отметил, что ситуация на фронте «сложная, но контролируемая».

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил о наступлении Российской армии в Сумской области. По их информации, ситуация усиливается с каждым днем.