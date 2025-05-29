На Украине раскрыли детали наступления России в Сумской области

Наступление Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области усиливается с каждым днем. Детали продвижения российских войск раскрыл украинский Telegram-канал DeepState.
«Продвижение [ВС РФ] в Беловодах и Локне, к сожалению, не является последним, активность с каждым днем усиливается. [ВС РФ] нацелились на населенный пункт Хотинь и уже приблизились вплотную и пытаются совершать штурмовые действия в направлении села Юнаковка», — указано в сообщении.
Канал подчеркивает, что взятие Юнаковки и близлежащих высот позволит Российской армии наносить удары по Сумам. Отмечается, что активные боевые действия сейчас идут в населенных пунктах Водолаги, Владимировка и Константиновка.
Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок предрек оставление украинской армией Сум без боя. «Российские войска могут овладеть этим областным центром без втягивания в изнурительные уличные бои и разрушения городской застройки, а за счет стремительного обхода с флангов», — объяснил он.