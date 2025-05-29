Полковник Ходаренок допустил, что ВСУ могут оставить Сумы без боя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут оставить город Сумы без боя. Такое мнение выразил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Как отметил эксперт, нет достоверных данных о том, что украинские войска провели на данном направлении полное фортификационное оборудование местности, воздвигли систему оборонительных рубежей и «превратили город в подобие Кенигсберга». Помимо этого, морально-психологическое состояние украинских частей далеко от того, каким было, например, летом 2023 года, добавил Ходаренок.

«Поэтому не исключено, что российские войска могут овладеть этим областным центром без втягивания в изнурительные и кровопролитные уличные бои и полного разрушения городской застройки, а за счет стремительного обхода Сум с флангов, что может вынудить украинскую армию оставить город без боя», — объяснил он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение досрочно завершить свой визит в Германию и вернуться на Украину. Это связано с тем, что Россия якобы наступает в Сумской области, сообщило немецкое издание Der Spiegel.