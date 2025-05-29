Зеленский досрочно завершил визит в Германию из-за наступления России. Что происходит в Сумской области?

Spiegel: Зеленский досрочно завершил визит в Германию из-за наступления России

Вечером 28 мая стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский покинул Германию. Он завершил визит досрочно, не посетив вручение Международной премии имени Карла Великого главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Уточняется, что на такой шаг Зеленский пошел из-за поступающей информации о том, что Россия продвигается в Сумской области и готовит масштабное наступление. Как пишет газета, ссылаясь на украинские данные, Россия якобы стянула около 50 000 военнослужащих для возможного наступления на регион на северо-востоке Украины.

Очевидно, Зеленский посчитал неуместным находиться за границей на торжественном мероприятии, учитывая обстановку Der Spiegel

Ситуация в Сумской области

В последние несколько дней поступает информация о том, что Россия действительно активно продвигается в регионе. Так, 26 мая Министерство обороны сообщило, что российская армия взяла под контроль Беловоды и Владимировку. Военный аналитик Андрей Марочко сообщал, что на некоторых участках бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) продвинулись более чем на десять километров.

28 мая под контроль ВС РФ перешел еще один населенный пункт в Сумской области — Константиновка. Оно находится на границе России и Украины. Марочко отмечал, что взятие этого села позволит российским бойцам развить наступление на Кондратовку, Андреевку и Новониколаевку. Военкор Андрей Рожин же писал, что взятие этого населенного пункта говорит о том, что армия России наступает на Сумскую область сразу с нескольких участков.

Кроме населенных пунктов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют и другие, не менее важные объекты. Например, после отступления из населенного пункта Беловоды украинские войска оказались отрезаны от одной из ключевых трасс, ведущей напрямую от линии фронта к городу Сумы.

На Украине признают успехи России на этом направлении. Спикер Погранслужбы Украины Андрей Демченко заявлял, что Россия расширяет наступление на этом участке фронта, используя малые штурмовые группы.

За последние дни видим, что враг пытается расширить направления, где осуществляет такую тактику Андрей Демченко Спикер Погранслужбы Украины

Создание буферной зоны в Сумской области

Президент России Владимир Путин объявил о создании буферной зоны на границе с Украиной еще 22 мая, назвав ее необходимой.

Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают Владимир Путин Президент России

После взятия Константиновки Марочко предположил, что буферная зона будет создана именно в Сумской области. Позднее с аналогичным мнением выступил и политолог Олег Глазунов. Все указывает на то, что Сумская область постепенно будет полностью освобождена, отмечал он.

Редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в свою очередь называл возможное создание буферной зоны в Сумской области абсолютно логичным и законным решением. Он напомнил, что вторжение в Курскую область ВСУ начали именно из этого региона.

Коротченко также отметил, что главный приоритет России — это безопасность гражданского населения, и Москва будет использовать весь доступный арсенал сил и средств, чтобы ее обеспечить.