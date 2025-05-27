ВСУ потеряли контроль над ведущей от границы в Сумы дорогой

РИА Новости: ВСУ потеряли контроль над одной из ключевых дорог в Сумы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после отступления из населенного пункта Беловоды утратили контроль над одной из ключевых трасс. Об этом РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что данная дорога напрямую соединяла участок фронта с Сумами. Собеседник агентства отметил, что трасса активно использовалась ВСУ для переброски личного состава и грузов из Сум.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что российские войска приблизились к ключевому узлу украинских бойцов, используемому для атак на Курскую область. Речь идет о сумском направлении. Вооруженные силы РФ движутся в сторону Юнаковки, где сосредоточены логистика и транспорт украинских военных.