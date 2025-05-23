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05:13, 23 мая 2025Бывший СССР

В России рассказали о приближении войск к ключевому узлу ВСУ для атак на Курскую область

Дандыкин: ВС РФ приблизились к ключевому узлу ВСУ в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru рассказал о том, что российские войска приблизились к ключевому узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ), используемому для атак на Курскую область.

Он отметил, что речь идет о сумском направлении. ВС РФ движутся в сторону Юнаковки, где сосредоточена логистика и транспорт украинских военных.

Дандыкин также объяснил важность контроля над этой точкой. «Оттуда наступали, оттуда снабжались ВСУ, когда произошла авантюра с Курской областью. И там рядом уже, собственно говоря, и Сумы», — пояснил он.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что российские военные получили задачу создать буферную зону в Сумской и Черниговской областях. Он предположил, что Сумы, вероятнее всего, будут включены в эту демилитаризованную зону.

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