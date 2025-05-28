В России допустили создание буферной зоны из Сумской области

Политолог Глазунов отметил значимость продвижения под Сумами для безопасности РФ

В Сумской области нужно создать зону безопасности для российских областей, поэтому ее также постепенно будут брать под контроль, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы постепенно, наверное, полностью освободим Сумскую область. Поэтому все идет своим чередом», — прокомментировал Глазунов.

Каждое продвижение в регионе входит в задачи, поставленные перед армией России, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что Сумская область необходима как безопасная зона у российской границы для благополучия Курской и Белгородской областей.

Ранее Минобороны России отчиталось о взятии под контроль донецкого села Богатырь. Кроме того, 17 мая сообщалось, что российские войска заняли поселение Александрополь.