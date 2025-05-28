Стало известно о заходе армии России в Сумскую область еще с одного участка

Военкор Рожин: ВС России зашли в Сумскую область еще с одного участка

Вооруженные силы (ВС) России зашли в Сумскую область с еще одного участка о чем свидетельствует взятие поселка Константиновка. Об этом заявил военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«ВС РФ перешли границу Сумской области еще на одном участке и освободили поселок Константиновка, продолжая углубляться на территорию области. Решаются задачи взятия под контроль северных районов Сумской области, что снизит возможности противника по атаке южных районов Курской области», — указал он.

Рожин добавил, что создание буферной зоны вокруг российских регионов говорит о необходимости провести аналогичные операции в северной части Харьковской и Черниговской областях.

Ранее Рожин заявил, что снятие странами Запада ограничений для Украины на удары дальнобойным оружием вглубь России является политической акцией. По его словам, украинская армия будет использовать западное оружие для «пиар-акций» — в частности, для удара по Крымскому мосту или другим важным объектам в России. При этом поставка Киеву немецких ракет Taurus не изменит ситуацию на поле боя.