Военблогер объяснил снятие ограничений на удары вглубь России

Военкор Рожин: Снятие ограничений на удары вглубь России — политическая акция

Снятие странами Запада ограничений для Украины на удары дальнобойным оружием вглубь России является политической акцией. Так это решение объяснил военный корреспондент Борис Рожин в интервью Sputnik.

«Это скорее политическая угроза. Европа таким образом в очередной раз показывает: пустите, пустите нас за стол переговоров», — предположил блогер.

По его словам, украинская армия будет использовать западное оружие для «пиар-акций» — в частности, для удара по Крымскому мосту или другим важным объектам в России. При этом поставка Киеву немецких ракет Taurus не изменит ситуацию на поле боя, считает Рожин.

Ранее вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что политика страны в отношении дальнобойности поставляемого Украине оружия не изменилась. «Никаких новых договоренностей, выходящих за рамки политики предыдущего правительства, нет», — сказал он.