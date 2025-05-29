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23:42, 28 мая 2025Россия

В России объяснили необходимость создания буферной зоны в Сумской области

Редактор Коротченко: Создание буферной зоны в Сумской области абсолютно законно
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Создать буферную зону в Сумской области — это логичное и законное решение, так как именно из этого региона Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область. Об этом заявил редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.

«Абсолютно законно то, что Россия для нейтрализации возможностей противника предпринимает действия с целью занятия части территории Сумской области и создания там буферной зоны», — сказал Коротченко, пояснив, что Российская армия исполняет поручение президента России Владимира Путина для обеспечения безопасности населения.

Коротченко также подчеркнул, что главным приоритетом России является безопасность собственных граждан, и для того, чтобы ее обеспечить, будет использоваться весь арсенал сил и средств.

Ранее Вооруженные силы России зашли в Сумскую область еще с одного участка, о чем свидетельствует взятие поселка Константиновка.

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