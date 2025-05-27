Марочко: Продвижение ВС РФ в Сумской области составило до десяти километров

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области составило на некоторых участках до десяти километров. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо сумского направления: там действительно формируется довольно серьезная буферная зона. Более десяти километров на некоторых участках продвинулись наши войска», — сообщил Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке отметил, что российские подразделения достигают больших результатов на широком участке фронта в Сумской области. Его протяженность составляет около 15 километров.

26 мая стало известно о взятии ВС России двух населенных пунктов в Сумской области. Армия РФ установила контроль над селами Владимировка и Беловоды.