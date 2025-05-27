Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:49, 27 мая 2025Бывший СССР

ВС России существенно продвинулись в Сумской области

Марочко: Продвижение ВС РФ в Сумской области составило до десяти километров
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области составило на некоторых участках до десяти километров. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо сумского направления: там действительно формируется довольно серьезная буферная зона. Более десяти километров на некоторых участках продвинулись наши войска», — сообщил Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке отметил, что российские подразделения достигают больших результатов на широком участке фронта в Сумской области. Его протяженность составляет около 15 километров.

26 мая стало известно о взятии ВС России двух населенных пунктов в Сумской области. Армия РФ установила контроль над селами Владимировка и Беловоды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина против России впервые применила «Гоголь-М»

    Уникальный город оказался на грани исчезновения

    Танкист рассказал о неудачной стратегии ВСУ против артиллерии

    Россиян решили защитить от недобросовестных коммунальщиков

    В Петербурге затопило крупную дорогу в центре города

    Трамп заявил о грозящих России очень плохих вещах

    Названа самая популярная у мужчин в 2025 году пластическая операция

    В российском городе возмутились из-за установленных для мигрантов туалетов рядом с БЦ

    В России сделали заявление по поводу недопуска хоккеистов к Олимпиаде-2026

    Заочно арестованный блогер Гасанов планирует вернуться в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости