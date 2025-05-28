Марочко: Взятием Константиновки ВС РФ зачистили участок административной границы

Взятие Константиновки позволило Вооруженным силам (ВС) России зачистить участок административной границы страны. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Освобождение Константиновки открывает оперативные просторы и позволяет российской армии развить наступление на Кондратовку, Андреевку и Новониколаевку Сумской области Украины», — рассказал он о значении этого шага.

Марочко отмечает, что все указывает на создание буферной зоны, о которой говорил президент России Владимир Путин.

28 мая Минобороны России сообщило о взятии села Константиновка, расположенного на российско-украинской границе. Население села составляет около 240 человек.