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17:21, 28 мая 2025Бывший СССР

В России раскрыли значение взятия Константиновки

Марочко: Взятием Константиновки ВС РФ зачистили участок административной границы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Взятие Константиновки позволило Вооруженным силам (ВС) России зачистить участок административной границы страны. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Освобождение Константиновки открывает оперативные просторы и позволяет российской армии развить наступление на Кондратовку, Андреевку и Новониколаевку Сумской области Украины», — рассказал он о значении этого шага.

Марочко отмечает, что все указывает на создание буферной зоны, о которой говорил президент России Владимир Путин.

28 мая Минобороны России сообщило о взятии села Константиновка, расположенного на российско-украинской границе. Население села составляет около 240 человек.

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