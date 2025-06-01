Эксперт рассказал о прогрессе российских военных в Часовом Яре

Марочко: Российские военные отбили несколько улиц и домов в Часовом Яре

Российские военные отбили несколько улиц и домов в в Часовом Яре ДНР, рассказал ТАСС эксперт Андрей Марочко.

По его словам, это произошло за истекшую неделю. Сейчас ведется зачистка занятной территории.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Часовом Яре продолжаются городские бои. Украинские силы до сих пор удерживаются в населенном пункте. «Поэтому ждем и наблюдаем за происходящим»», — сказал он.

Взятие под контроль Часова Яра позволит усилить давление Вооруженных сил России на Константиновку, подчеркивал военблогер Юрий Подоляка.