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11:44, 22 июня 2026Россия

Россиянка бросила на солнце коляску с двухмесячным ребенком и ушла на пикник

Жительница Котельников бросила коляску с двухмесячным сыном на солнце и ушла на пикник
Майя Назарова

Фото: Levelshalash / Shutterstock / Fotodom

Жительница подмосковных Котельников бросила на солнце коляску с двухмесячным сыном и ушла на пикник. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным российского издания, младенца без присмотра заметили прохожие. Они вызвали сотрудников полиции и медиков. Ребенок получил тепловой удар. Его в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

Мать ребенка задержали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области мать на три часа заперла сына в авто на жаре, ребенок впал в кому. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

Еще раньше в Екатеринбурге родители заперли троих детей в машине и ушли.

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