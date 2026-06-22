Россиянка бросила на солнце коляску с двухмесячным ребенком и ушла на пикник

Жительница подмосковных Котельников бросила на солнце коляску с двухмесячным сыном и ушла на пикник. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По данным российского издания, младенца без присмотра заметили прохожие. Они вызвали сотрудников полиции и медиков. Ребенок получил тепловой удар. Его в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.
Мать ребенка задержали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
До этого сообщалось, что в Кемеровской области мать на три часа заперла сына в авто на жаре, ребенок впал в кому. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.
Еще раньше в Екатеринбурге родители заперли троих детей в машине и ушли.