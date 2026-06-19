В российском регионе ребенок впал в кому после трех часов в запертой машине

В Кемеровской области мать на три часа заперла сына в авто на жаре, ребенок впал в кому

Жительница Кемеровской области на три часа заперла семилетнего сына в автомобиле на жаре, после чего ребенок впал в кому. Об этом сообщили в УМВД по российскому региону.

Россиянка рассказала, что оставила ребенка в салоне машины, заблокировала двери и ушла по своим делам на три часа. Вернувшись, она обнаружила сына в бессознательном состоянии, после чего обратилась за помощью к медикам.

Мальчика увезли в больницу. Врачи диагностировали у него тепловой удар. В состоянии комы ребенок был помещен в реанимационное отделение.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье 125 («Оставление в опасности») УК РФ.

Ранее в Екатеринбурге родители заперли троих детей в машине и ушли. По словам очевидцев, в автомобиле был беспорядок, сами дети оказались грязные, а руки старшего ребенка были чем-то связаны.