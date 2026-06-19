Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:21, 19 июня 2026Россия

В российском регионе ребенок впал в кому после трех часов в запертой машине

В Кемеровской области мать на три часа заперла сына в авто на жаре, ребенок впал в кому
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Жительница Кемеровской области на три часа заперла семилетнего сына в автомобиле на жаре, после чего ребенок впал в кому. Об этом сообщили в УМВД по российскому региону.

Россиянка рассказала, что оставила ребенка в салоне машины, заблокировала двери и ушла по своим делам на три часа. Вернувшись, она обнаружила сына в бессознательном состоянии, после чего обратилась за помощью к медикам.

Мальчика увезли в больницу. Врачи диагностировали у него тепловой удар. В состоянии комы ребенок был помещен в реанимационное отделение.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье 125 («Оставление в опасности») УК РФ.

Ранее в Екатеринбурге родители заперли троих детей в машине и ушли. По словам очевидцев, в автомобиле был беспорядок, сами дети оказались грязные, а руки старшего ребенка были чем-то связаны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина выпустила беспилотники по Москве

    Врач назвала самую полезную для сердца рыбу

    Иранскую певицу приговорили к порке плетью

    Два аэропорта Москвы прекратили работу

    Москвичам спрогнозировали потепление

    В Минобороны сообщили о семи ударах возмездия по объектам на Украине

    Главе Евросовета пришлось оправдываться за контакты с Москвой

    В Финляндии раскрыли планы стран Европы в отношении России

    Доктор Мясников назвал недоразвитыми откладывающих рождение детей людей

    Российские военные объявили о взятии населенного пункта в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok