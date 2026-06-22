Пытавшийся повторно избить знакомую россиянин встретил полицию с бензопилой

В Красноярском крае мужчина угрожал полицейским бензопилой

В Красноярском крае пытавшийся повторно избить знакомую местный житель встретил полицию с бензопилой. Об этом пишет РЕН ТВ.

Полиция прибыла на вызов в ночь на 22 июня. Им сообщили, что мужчина приехал к знакомой «выяснить отношения», которую ранее избивал. Заметив правоохранителей, мужчина начал с ними конфликтовать, а потом взял бензопилу и начал двигаться с ней на полицейских.

В результате силовики сделали два предупредительных выстрела в воздух, мужчину удалось обезвредить. Его доставили в отдел полиции.

Ранее в Ставропольском крае 44-летнего жителя задержали после резни в собственном доме.