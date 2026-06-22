Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:53, 22 июня 2026Силовые структуры

Пытавшийся повторно избить знакомую россиянин встретил полицию с бензопилой

В Красноярском крае мужчина угрожал полицейским бензопилой
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Красноярском крае пытавшийся повторно избить знакомую местный житель встретил полицию с бензопилой. Об этом пишет РЕН ТВ.

Полиция прибыла на вызов в ночь на 22 июня. Им сообщили, что мужчина приехал к знакомой «выяснить отношения», которую ранее избивал. Заметив правоохранителей, мужчина начал с ними конфликтовать, а потом взял бензопилу и начал двигаться с ней на полицейских.

В результате силовики сделали два предупредительных выстрела в воздух, мужчину удалось обезвредить. Его доставили в отдел полиции.

Ранее в Ставропольском крае 44-летнего жителя задержали после резни в собственном доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стармер объявил об уходе с поста премьера

    Более 200 россиян на сутки застряли в аэропорту Турции из-за задержки вылета

    Стало известно об атаке ВСУ ракетами по российскому городу

    Празднующие свадьбу иностранцы набросились на россиянку и защипали

    В России выставлен на продажу 18-летний Hummer в состоянии нового

    «Игорь Белоусов» в заливе Петра Великого провел учения по помощи подлодке

    Пытавшийся повторно избить знакомую россиянин встретил полицию с бензопилой

    Попытка атаки дронов ВСУ на Москву стала одной из самых крупных за два года

    Россиянка бросила на солнце коляску с двухмесячным ребенком и ушла на пикник

    В России МРТ будут делать по новым правилам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok