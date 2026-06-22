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11:39, 22 июня 2026Культура

Катя Лель призвала спасти звезду 90-х Ирину Отиеву

Катя Лель призвала коллег помочь ушедшей со сцены певице Ирине Отиевой
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Катя Лель призвала коллег помочь заслуженной артистке России Ирине Отиевой. О судьбе коллеги она высказалась в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Лель прокомментировала видео, на котором Отиева покупает алкоголь в супермаркете. Исполнительница подчеркнула, что ее коллеге, ушедшей со сцены более 20 лет назад, требуется поддержка.

«Было бы потрясающе, если бы все мы, объединившись, помогли, поддержали эту потрясающую артистку, помогли ей вновь обрести себя и почувствовать себя нужной», — отметила Лель. Она добавила, что невостребованность артистки может привести к ее смерти.

В 1990-х Ирина Отиева была одной из самых популярных советских джазовых певиц. Помимо выступлений с оркестром Олега Лундстрема и сольной карьеры Отиева известна по композициям из популярных фильмов. Так, она исполнила песни «Загадка женщины» и «Ведьма-речка» из картины «Чародеи», а также «Последнюю поэму» из фильма «Вам и не снилось…».

В 2020 году знакомый Отиевой стилист Джордж Ровалс рассказал о тяжелом состоянии артистки, заявив, что она «уходит из этого мира». Он выразил уверенность в том, что певица страдает затяжной депрессией.

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