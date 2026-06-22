Попытка атаки дронов ВСУ на Москву стала одной из самых крупных за два года

ТАСС: Попытка атаки дронов ВСУ на Москву стала одной из самых крупных за два года

Попытка атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву, которую фиксировали с начала суток, стала одной из самых крупных за два года. К таким выводам пришел ТАСС на основе данных, опубликованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

По информации Собянина, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки 84 украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы.

Мэр столицы подчеркивал, что разрушений удалось избежать. Информация о пострадавших в результате налета дронов не поступала.

18 июня ВСУ совершили крупнейшую за два года атаку дронами на Москву. Тогда Собянин сообщал, что силы ПВО сбили 194 беспилотника. Под удар украинских дронов попала и Московская область — в регионе ранения получили 17 человек.