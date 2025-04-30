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14:44, 30 апреля 2025Бывший СССР

На Украине объяснили стремительное продвижение ВС России к Сумам

Спикер Погранслужбы Украины Демченко: Сумы находятся слишком близко к России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска стремительно наступают к Сумам, потому что город находится слишком близко к России. Стремительное продвижение Вооруженных сил (ВС) России объяснил в беседе с агентством «Укринформ» спикер Погранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Посмотрим на расстояние от Сум до линии границы. Фактически просто сам населенный пункт, к сожалению, не так далеко от границы с Россией. (...) Фактически пешком эти группы по несколько человек пытаются перейти линию границы, чтобы углубиться, закрепиться», — заявил военный.

Он добавил, что российские войска используют в наступлении тактику малых штурмовых групп и имели успех в Журавке и Басовке.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что российские войска успешно продвигаются в Сумской области. Он отметил, что в условиях интенсивных боевых действий на направлении взятие даже одного населенного пункта является хорошим результатом.

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