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08:14, 17 июля 2025Силовые структуры

ФСБ захватила в российском городе техподдержку украинских мошенников

В Екатеринбурге задержали техподдержку украинских мошенников
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / Reuters

В Екатеринбурге ФСБ задержала пособников зарубежных телефонных мошенников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, пособники, осуществлявшие техподдержку находившихся на Украине мошенников занимались установкой и техобслуживанием оборудования аферистов. Во время обысков силовики изъяли два GSM-шлюза, около 200 SIM-карт, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Мошенники платили каждому сотруднику своей техподдержки порядка 100 тысяч рублей в месяц. Обоим задержанным грозит до шести лет колонии.

Ранее эксперты компании F6 Сергей Золотухин и Дмитрий Дудков предупредили россиян о том, что мошенники могут обманным путем вовлечь обычных людей без их ведома в дропперство.

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