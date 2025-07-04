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02:32, 4 июля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Раскрыты способы вовлечения россиян в мошенничество без их ведома

F6: Чтобы не стать дроппером, нельзя совершать операции с картами незнакомцев
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Эксперты компании F6 Сергей Золотухин и Дмитрий Дудков предупредили россиян о том, что мошенники могут обманным путем вовлечь обычных людей без их ведома в дропперство. Способы не стать соучастником таких преступлений они раскрыли «Ленте.ру».

По словам специалистов, чтобы вовлечь человека в преступную схему, злоумышленники предлагают поддельные вакансии, в частности, курьеров и операторов криптообменников, или выплаты несуществующих пособий. Если кто-то соглашается на их предложение, на его счет поступают деньги. Мошенники просят перевести их на другую карту или обналичить и передать курьеру. При этом они предлагают оставить себе часть денег как плату за выполненное задание.

Также аферисты просят своих потенциальных жертв оформить большое количество карт в разных банках, передать им реквизиты, предлагая за это вознаграждение. Другой способ, который используют злоумышленники, — это установка на телефон жертвы вредоносных приложений, перехватывающих данные банковской карты.

Песня-предупреждение для дропперов

Дроп-стоп! К вам подошли из-за угла.
Дроп-стоп! На карту денежка пришла.
Ее снимите в банкомате,
Передайте дяде,
Передайте деньги дяде
И присядьте года на три
За свои обнальные дела!

Чтобы не стать соучастником финансовых преступлений, специалисты F6 порекомендовали никогда не передавать свои карты другим людям, не сообщать банковские реквизиты, а также логины, пароли и коды из СМС. Кроме того, эксперты призвали не устанавливать приложения по чьей-либо просьбе, а также не совершать никаких операций с банковскими картами незнакомцев, тем более если за это обещают вознаграждение. Также Золотухин и Дудков заявили, что не следует регистрировать на свое имя ИП и юридические лица по просьбе незнакомых людей.

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«Сразу же уведомите банк о неожиданных пополнениях вашей карты. Иногда мошенники переводят деньги, а затем сообщают, что отправили сумму по ошибке и просят перевести ее на другой счет», — заключили в F6. Эксперты добавили, что следует оставаться бдительными, чтобы не попадать в подобные ситуации.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность для дропперов. Согласно документу, пособникам финансовых мошенников может грозить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Закон вступит в силу 5 июля.

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