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08:17, 17 июля 2025Экономика

Трамп добился возвращения сахара в Coca-Cola в США

Трамп заявил о готовности Coca-Cola использовать тростниковый сахар в США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о согласии компании Coca-Cola вернуть в свои продукты для американского рынка тростниковый сахар, исключив его заменители. Об этом сам глава Белого дома сообщил в своей социальной сети Truth Social, сообщает Reuters.

По словам главы государства, он провел переговоры с производителем и теперь хочет поблагодарить тех, кто согласился принять такое решение. В настоящее время Coca-Cola использует в США кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, однако в ряде других стран рецепт включает в себя тростниковый сахар.

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