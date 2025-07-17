Трамп добился возвращения сахара в Coca-Cola в США

Трамп заявил о готовности Coca-Cola использовать тростниковый сахар в США

Президент США Дональд Трамп заявил о согласии компании Coca-Cola вернуть в свои продукты для американского рынка тростниковый сахар, исключив его заменители. Об этом сам глава Белого дома сообщил в своей социальной сети Truth Social, сообщает Reuters.

По словам главы государства, он провел переговоры с производителем и теперь хочет поблагодарить тех, кто согласился принять такое решение. В настоящее время Coca-Cola использует в США кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, однако в ряде других стран рецепт включает в себя тростниковый сахар.

