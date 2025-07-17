В ЛНР рассказали об ударе по ВСУ в кременских лесах

Марочко: ВС России нанесли мощный удар по украинской армии в кременских лесах

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по позициям украинских войск близ населенного пункта Кременная на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Наши артиллерийские подразделения за минувшие сутки выполнили более 100 огневых задач в районе населенного пункта Кременная в ЛНР. Большая часть нанесенных ударов пришлась по позициям ВФУ в Серебрянском лесничестве и севернее Григоровки», — написал Марочко.

По его словам, часть позиций после артиллерийских ударов была уничтожена, а часть еще удерживается личным составом ВСУ, но боеспособность подразделений, как отметил Марочко, существенно ослабла.

Ранее Марочко сообщил, что командование ВСУ уже больше двух недель, с начала июля, не эвакуировало тела погибших солдат из района Надии в ЛНР. По его словам, Киев восполняет потери и доводит до штатной численности подразделения ВСУ, которые были дислоцированы в районах населенных пунктов Надия, Сергеевка и Новогригоровка