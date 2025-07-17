Командование ВСУ решило отправлять своих бойцов в один конец

Марочко: Киев с начала июля не эвакуирует тела погибших у Надии в ЛНР

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже больше двух недель, с начала июля, не эвакуировало тела погибших солдат из района Надии в Луганской Народной республике (ЛНР). Об этом журналистам ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По словам аналитика, Киев восполняет потери и доводит до штатной численности подразделения ВСУ, которые были дислоцированы в районах населенных пунктов Надия, Сергеевка и Новогригоровка, расположенные в ЛНР. При этом уточняется, что в данном районе ротационные мероприятия стали достаточно редкими,

Как выяснили источники Марочко, с начала текущего месяца эвакуация тел ликвидированных украинских военнослужащих средствами объективного контроля не фиксировалась.

Не так давно депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в глумлении над погибшими солдатами ВСУ. Ранее бывший украинский боец объяснил жадностью Киева отказ вывозить тела погибших с поля боя.