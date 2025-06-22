Депутат Рады Дмитрук: Зеленский глумится над телами погибших солдат ВСУ

Процесс получения тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратился в глумление по вине украинского президента Владимира Зеленского. Таким мнением в Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Христианская миссия России превращается в глумление над телами наших солдат и издевательство над их родными. То, как ведет себя Зеленский, — это издевательство над мертвыми и насилие над живыми», — написал политик.

Он отметил, что украинский лидер согласился принять тела бойцов только из-за того, что на него давил Запад. Однако и после этого Киев скрывает правду от родственников погибших. «Пройдет еще немного времени, и эти тела, как тысячи предыдущих, просто утилизируют в безымянных ямах, а официально так и останутся "пропавшими без вести"», — резюмировал Дмитрук.

16 июня Минобороны России отчиталось о передаче Киеву свыше шести тысяч тел бойцов Вооруженных сил Украины. В ответ Москва получила 78 тел российских солдат.