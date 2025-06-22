Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:45, 21 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады обвинил Зеленского в глумлении над погибшими солдатами ВСУ

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский глумится над телами погибших солдат ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Процесс получения тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратился в глумление по вине украинского президента Владимира Зеленского. Таким мнением в Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Христианская миссия России превращается в глумление над телами наших солдат и издевательство над их родными. То, как ведет себя Зеленский, — это издевательство над мертвыми и насилие над живыми», — написал политик.

Он отметил, что украинский лидер согласился принять тела бойцов только из-за того, что на него давил Запад. Однако и после этого Киев скрывает правду от родственников погибших. «Пройдет еще немного времени, и эти тела, как тысячи предыдущих, просто утилизируют в безымянных ямах, а официально так и останутся "пропавшими без вести"», — резюмировал Дмитрук.

16 июня Минобороны России отчиталось о передаче Киеву свыше шести тысяч тел бойцов Вооруженных сил Украины. В ответ Москва получила 78 тел российских солдат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способные ударить по главному ядерному объекту Ирана бомбардировщики вылетели из США

    Военблогер оценил последствия контратаки под Сумами для ВСУ

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России в Днепропетровской области

    На Украине сотрудник военкомата сбил женщину и скрылся

    На Западе сообщили о приближении российских войск к Сумам на 19 километров

    Депутат Рады сравнил Зеленского с Лукашенко после освобождения политзаключенных

    Депутат Рады обвинил Зеленского в глумлении над погибшими солдатами ВСУ

    Путин назвал условия для разрешения конфликта с Украиной

    Трамп и Эрдоган не смогли связаться с верховным лидером Ирана для переговоров

    Зеленский прокомментировал слухи о побеге вице-премьера из страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости