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23:14, 27 июня 2025Бывший СССР

Экс-боец ВСУ объяснил жадностью украинских властей отказ вывозить тела погибших с поля боя

РИАН: Киев не эвакуирует тела погибших, чтобы не платить их родственникам
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Украинские власти не хотят выплачивать деньги родственникам погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому командование запрещает эвакуировать их тела с поля боя. Об этом рассказал бывший военнослужащий ВСУ с позывным Борзый в беседе с РИА Новости.

«Они [украинские власти] не хотят этого делать [вывозить тела погибших], потому что, если тело человека привезут домой, например, его родителям, жене, детям — придется выплачивать деньги», — пояснил военнослужащий.

Он пояснил, что погибших, чаще всего, просто признают пропавшими без вести — тогда родственникам ничего не нужно выплачивать, и эти деньги можно оставить себе. При этом, отметил Борзый, российская сторона всегда эвакуирует тела погибших, чтобы «люди дома могли по-человечески похоронить».

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в глумлении над погибшими солдатами ВСУ.

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