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08:10, 17 июля 2025Экономика

Россияне высказались о цифровом рубле

ВЦИОМ: 40 процентов россиян не увидели преимуществ в цифровом рубле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Значительная часть граждан скептически относится к перспективе массового внедрения цифрового рубля в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа).

Интернет-опрос провели 5 июля 2025 года. В нем приняли участие в общей сложности 1662 россиянина старше 18 лет. По итогам исследования выяснилось, что 40 процентов респондентов в целом не видят никаких преимуществ в цифровом рубле.

За год доля подобным образом высказывающихся о цифровом рублей увеличилась на 9 процентных пунктов (п.п.). В июле 2024-го такого мнения о третьей форме российской валюты придерживались 31 процент опрошенных, а еще 37 процентов затруднялись с ответом на этот вопрос.

Среди главных недостатков цифрового рубля респонденты отнесли риски утечки персональных данных (такой ответ дали суммарно 12 процентов респондентов) и отслеживания со стороны государства (8 процентов), зависимость от интернета (6 процентов) и сложность использования (4 процента). Основными плюсами новой формы нацвалюты они назвали безопасность, надежность, защиту от кражи или мошенников (10 процентов), а также более удобную форму расчетов и контроль со стороны государства (по 3 процента).

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