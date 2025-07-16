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14:01, 16 июля 2025Экономика

Совет Федерации вынес решение по цифровому рублю

В Совете Федерации поддержали закон о массовом внедрении цифрового рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российские банки с 1 сентября 2026 года будут обязаны обеспечивать клиентам возможность проведения операций с цифровым рублем и использования универсального платежного QR-кода. Соответствующий закон сегодня одобрил Совет Федерации. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что оператором бесплатных услуг по предоставлению такого кода будет «Национальная система платежных карт».

Вчера, 15 июля, данный закон сразу во втором и третьем чтениях был одобрен депутатами Госдумы. Авторы документа — группа парламентариев и сенаторов, которую возглавляет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, цифровой рубль не представляет интереса как инструмент накопления, так как по нему не будут начислять проценты или кешбэки. В связи с этим эксперт не согласен с прогнозами, что внедрение цифрового рубля повлечет за собой исчезновение коммерческих банков.

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