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16:50, 15 июля 2025Экономика

Госдума приняла закон о цифровом рубле

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о внедрении цифрового рубля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон о поэтапном внедрении в оборот цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг, сообщает ТАСС.

Авторами документа выступила группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Он предусматривает, что с 1 сентября обязанность проводить операции по QR-коду появится у всех российских банков. С той же даты начнется внедрение цифровой валюты, сначала с крупнейших банков и продавцов.

Через год обязанность проводить расчеты цифровыми рублями будет распространена на все банки с универсальной лицензией и на их клиентов, то есть продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год. С 1 сентября 2028 года работать с цифровым рублем придется всем банкам и продавцам.

Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет «Национальная система платежных карт» (НСПК), которая контролируется Центробанком.

Ранее управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что цифровой рубль не представляет интереса как инструмент накопления, а кроме того, в отличие от от безналичных рублей, по нему не будут начисляться проценты или кешбэки. Главным преимуществом такого типа валюты станет абсолютная отслеживаемость всех платежей.

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