В России оценили риски исчезновения банков из-за цифрового рубля

Директор НРА Гришунин: Цифровой рубль неинтересен как инструмент накопления

Цифровой рубль не представляет интереса как инструмент накопления. Об этом заявил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Его процитировали «Известия».

В отличие от безналичных рублей, по этому платежному средству не будут начисляться проценты или кэшбеки. Это означает, что, вопреки прогнозам некоторых экспертов, коммерческие банки после внедрения цифрового рубля не исчезнут.

В то же время россиян могут заинтересовать так называемые смарт-контракты, которые позволяет проводить программируемые платежи или платежи с ограничениями. Например, цифровые рубли могут использоваться для оплаты точно в срок задолженности по ЖКХ, кредитам, ипотеке и другим выплатам. Кроме того, цифровой рубль выгодно отличается тем, что будет отвязан от конкретных банков, поскольку напрямую находится на счете в Банке России.

В свою очередь, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили обратила внимание, что каждому цифровому рублю будет присвоен уникальный код, который позволит отслеживать все его транзакции. Это означает повышение контроля за расходами бюджетов всех уровней.

По данным Банка России, доля безналичных платежей в РФ составила почти 87 процентов. Что касается пилотных выплат из бюджета в цифровых рублях, то они, как ожидается, пройдут уже в 2025 году.