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19:02, 30 июня 2025Экономика

В России запланировали выплаты в цифровых рублях

ЦБ: В 2025 году пройдут пилотные выплаты из бюджета в цифровых рублях
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В 2025 году пройдут пилотные выплаты из бюджета в цифровых рублях. Об этом со ссылкой на отчет Центробанка (ЦБ) «Цифровой рубль: текущий статус проекта» сообщает РИА Новости.

Регулятор запланировал провести пилотирование отдельных видов выплат из федерального бюджета совместно с Федеральным казначейством. В рамках эксперимента примут решение о дальнейшем использовании нового формата валюты в бюджетном процессе. В пресс-службе регулятора отмечают, что этот проект — важное направление в работе

«Это может дать ряд значимых преимуществ, которые могут улучшить процесс распределения финансовой помощи и повысить его эффективность», — пояснили в ЦБ.

Банк России перенес сроки начала массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года. С этого момента открыть инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты ими товаров и услуг предстоит торговым компаниям с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, которые являются клиентами указанных банков. Более мелкие организации получат годовую отсрочку, самый мелкий бизнес присоединится к программе в 2028-м.

Как отмечают в регуляторе, цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте пяти-семи лет. Платформа цифрового рубля может стать основой для внедрения инноваций во многих отраслях экономики и позволит трансформировать российскую экономику, повысив ее устойчивость к внешним шокам.

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