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14:28, 30 июня 2025Экономика

Банк России оценил сроки привыкания к цифровому рублю

ЦБ: Цифровой рубль станет привычным на горизонте 5-7 лет
Кирилл Луцюк

Фото: Mistervlad / Shutterstock / Fotodom

Цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте пяти-семи лет. Об этом сообщается в отчете «Цифровой рубль: текущий статус проекта».

Регулятор убежден, что платформа цифрового рубля может стать основой для внедрения инноваций во многих отраслях экономики. Кроме того, в ЦБ считают этот проект стратегическим и надеются, что он позволит трансформировать российскую экономику, повысив ее устойчивость к внешним шокам.

Банк России напомнил, что граждане и бизнес смогут получать доступ к счету цифрового рубля через любой банк, который станет участником этой платформы. Таким образом, человек сможет распоряжаться денежными средствами через такие привычные каналы как мобильные приложения и системы дистанционного банковского обслуживания.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова заявила, что при использовании цифрового рубля каждый сможет отследить весь путь движения своих денежных средств. Она назвала скорость и прозрачность главными аргументами в пользу внедрения такого платежного средства.

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