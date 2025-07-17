Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:25, 17 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о формировании нового огневого мешка для тысяч бойцов ВСУ

Mash: В Харьковской области намечается огневой мешок для пяти тысяч бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В Харьковской области намечается третий огневой мешок для пяти тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Как утверждается в публикации, российские войска близки к блокировке снабжения ВСУ в Купянске. «Обороняют крепости Купянска четыре украинские бригады — 112-я и 114-я территориальной обороны, 14-я и 43-я — механизированной. Из города их поддерживает 429-й беспилотный полк», — уточняет Mash.

Тем временем российские военные наступают с севера на ключевую для ротации и поставок боеприпасов ВСУ трассу Н-26. «Когда наши возьмут ее под огневой контроль, Купянск превратится в капкан. Тогда 5 000 украинских врагов потеряют возможность эффективной обороны, что приведет к окружению и уничтожению», — отмечает Telegram-канал.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России берут в клещи Купянск в Харьковской области. Он добавил, что оборона ВСУ носит очаговый характер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Извинения не помогли. Азербайджанского бойца MMA Рзаева, назвавшего россиянина «русской свиньей», лишили гражданства РФ

    Стало известно о нетривиальном применении «Князя Вандала Новгородского» в зоне СВО

    Стрельба полиции по отказавшемуся пройти освидетельствование россиянину попала на видео

    На Украине признали продвижение российских войск близ Волчанска

    Зеленский предложил Раде кандидатуру нового премьера

    Медведь отобрал шашлыки у россиян и попал на видео

    Популярная модель снялась без трусов для журнала

    Двое российских бойцов месяц голодали и удерживали поселок в зоне СВО

    Россиянка побывала в Южной Корее и раскрыла секреты красоты местных женщин

    Младенцы с ДНК троих родителей родились в Великобритании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости