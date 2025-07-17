Стало известно о формировании нового огневого мешка для тысяч бойцов ВСУ

Mash: В Харьковской области намечается огневой мешок для пяти тысяч бойцов ВСУ

В Харьковской области намечается третий огневой мешок для пяти тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Как утверждается в публикации, российские войска близки к блокировке снабжения ВСУ в Купянске. «Обороняют крепости Купянска четыре украинские бригады — 112-я и 114-я территориальной обороны, 14-я и 43-я — механизированной. Из города их поддерживает 429-й беспилотный полк», — уточняет Mash.

Тем временем российские военные наступают с севера на ключевую для ротации и поставок боеприпасов ВСУ трассу Н-26. «Когда наши возьмут ее под огневой контроль, Купянск превратится в капкан. Тогда 5 000 украинских врагов потеряют возможность эффективной обороны, что приведет к окружению и уничтожению», — отмечает Telegram-канал.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России берут в клещи Купянск в Харьковской области. Он добавил, что оборона ВСУ носит очаговый характер.