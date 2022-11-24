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20:09, 24 ноября 2022Экономика

Оценено влияние потолка цен на нефть на доходы России

Reuters: потолок цен на нефть не окажет немедленного влияния на доходы России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Предложенный G7 потолок цен на нефть в размере 65-70 долларов за баррель не окажет немедленного влияния на доходы России, пишет Reuters.

Примерно столько же уже платят азиатские покупатели сырья, поясняет издание. Индия стала вторым после Китая крупнейшим покупателем российской нефти с февраля. По оценкам источников издания, при цене нефти Brent на рынке 85 долларов за баррель Индия закупает российский сорт Urals со скидкой (по 50-60 долларов за баррель), что вписывается в предлагаемый Западом потолок цен.

Brent от TradingView

Цель ценового потолка — лишить Россию доходов для финансирования спецоперации на Украине, не вызывая при этом серьезных нарушений на мировых нефтяных рынках, которые привели бы к росту цен на энергоносители, поясняет Reuters.

Обсуждение параметров потолка цен на нефть из России по-прежнему продолжается. При этом Евросоюз освободил Венгрию от введения ограничений цен на нефть из России. Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто сказал, что в текущем варианте поставки нефти по трубопроводам будут освобождены от введения ценового потолка.

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Платон Щукин
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