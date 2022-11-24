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16:58, 24 ноября 2022Экономика

ЕС освободил Венгрию от введения ограничений цен на российскую нефть

Reuters: Евросоюз освободил Венгрию от введения ограничений цен на нефть из России

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Евросоюз (ЕС) освободил Венгрию от введения ограничений цен на нефть из России, сообщил в ходе брифинга в Брюсселе глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в текущем варианте предложений Евросоюза указано, что поставки нефти по трубопроводам будут освобождены от введения ценового потолка. «Это означает, что это не повлияет на Венгрию, если предложенный предел будет принят», — отметил Сийярто.

Ранее он заявил о намерении страны добиваться своего освобождения от предельных цен на газ и нефть. Министр также отметил, что инициативы Еврокомиссии не способствуют устранению кризиса, а, напротив, усугубляют его.

23 ноября стало известно, что страны ЕС вознамерились ввести потолок цен на российскую нефть в районе 65-70 долларов за баррель. Обсуждение параметров потолка цен на нефть из России по-прежнему продолжается.

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Варвара Кошечкина
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