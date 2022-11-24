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01:24, 24 ноября 2022Мир

Венгрия выступила против установки потолка цен на российскую нефть

Сийярто: Венгрия намерена добиваться своего исключения из ограничений цены на газ и нефть
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Pool / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении страны добиваться своего освобождения от предельных цен на газ и нефть. Об этом дипломат написал в своем Facebook-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Подобное заявление Сийярто сделал перед предстоящим совещанием министров энергетики стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, которое пройдет 24 ноября. «Сегодня обсуждаем с самыми важными игроками энергетической отрасли Венгрии позицию, которая будет представлена завтра в Брюсселе. Все могут быть уверены, что завтра мы не внесем вклад в любые меры, которые поставили бы под угрозу безопасность поставок Венгрии», — говорится в публикации.

Министр также отметил, что инициативы Еврокомиссии (ЕК) не способствуют устранению кризиса, а, напротив, усугубляют его. Он уточнил, что предложения Брюсселя рискуют привести к тому, что на европейском рынке сократится количество нефти и газа, что спровоцирует рост цен на эти энергоносители.

Ранее стало известно, что страны ЕС вознамерились ввести потолок цен на российскую нефть в районе 65-70 долларов за баррель. Обсуждение параметров потолка цен на нефть из России по-прежнему продолжается.

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Варвара Кузьмина
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