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15:08, 23 ноября 2022Экономика

ЕС задумал ввести потолок цен на российскую нефть в районе 65-70 долларов

Bloomberg: ЕС обсуждает потолок цен на нефть России в районе 65-70 долларов за баррель

Фото: Christoph Schmidt / dpa / Globallookpress.com

Страны Евросоюза (ЕС) продолжают обсуждение параметров потолка цен на российскую нефть, в последнее время участники дискуссии думают о цене в районе 65-70 долларов за баррель, хотя окончательное решение пока не принято. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщает Bloomberg.

Такой диапазон окажется куда выше, чем себестоимость добычи нефти в России. А поскольку российские компании уже предлагают покупателям существенный дисконт, влияние потолка цен окажется минимальным.

В связи с этим некоторые европейские дипломаты настаивают на значительно более серьезном ограничении. Послы ЕС встретятся 23 ноября, чтобы утвердить механизм контроля и уровень цен. Если им удастся договориться, назвать конкретные параметры Евросоюз и G7 могут в тот же день.

22 ноября Bloomberg сообщил, что потолок цен может оказаться выше обсуждаемого ранее интервала в 40-60 долларов за баррель, а The Wall Street Journal указывал, что речь может идти о 60-70 долларах.

Brent от TradingView

В начале недели вице-премьер Александр Новак подтвердил, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые присоединятся к вводимым ограничениям. Вместо этого она сосредоточится на сотрудничестве с альтернативными покупателями. Между тем китайские клиенты начали приостанавливать сделки, чтобы оценить ситуацию с потолком цен и ее влияние на дальнейшие торговые отношения.

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Платон Щукин
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