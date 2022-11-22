Стал известен возможный уровень потолка цен на российскую нефть

WSJ: ЕС и G7 могут согласовать потолок цен на нефть из России на уровне $60-70 за баррель

Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) могут одобрить введение предельной цены на покупку российской нефти на уровне 60-70 долларов за баррель. Об этом стало известно The Wall Street Journal (WSJ).

Потолок цен могут установить на уровне 70 долларов, страны планируют начать применять ограничение с 5 декабря. Газета отмечает, что ряд стран, включая Польшу и Литву, настаивает на значительно более низком уровне закупочной цены — примерно в 20 долларов за баррель.

Члены ЕС рассчитывают прийти к соглашению о потолке цен 23 ноября, G7 стремится утвердить ограничения синхронно с блоком. Мера нацелена на сокращение доходов России от экспорта энергоносителей, однако страны пытаются избежать резкого роста стоимости топлива. Цены могут вырасти после того, как 5 декабря вступит в силу запрет Евросоюза на страхование, транспортировку и обслуживание танкеров с российской нефтью, если цена ее приобретения будет выше установленного предела.

«Большая семерка», ЕС и Австралия запретят предоставление морских услуг для поставок российской нефти, если топливо будет продаваться по цене выше установленного значения. Западные страны надеются воспользоваться своим контролем над большей частью мирового морского страхования, финансирования и судоходных услуг, чтобы диктовать условия продажи российской нефти, указывает WSJ.

Россия неоднократно заявляла, что не будет поставлять нефть странам, которые установят потолок цен. 21 ноября вице-премьер страны Александр Новак еще раз заявил об этом, отметив, что Россия скорее переориентирует поставки на другие рынки или сократит добычу.