Страны Запада допустили увеличение потолка цен на нефть

Bloomberg: вводимый Западом потолок цен на нефть может быть выше обсуждаемого

Потолок цен на нефть, который вводят страны Запада, может быть выше обсуждаемого интервала в 40-60 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, потолок цен на нефть из России, вероятнее всего, будет немного выше обсуждаемого интервала в 40-60 долларов за баррель.

При этом Евросоюз может ограничить предоставление судам, перевозящим нефть по цене выше лимита, некоторые услуги на 90 дней, а не на постоянной основе, как планировалось до этого.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) могут одобрить введение предельной цены на покупку российской нефти на уровне 60-70 долларов за баррель. Потолок цен могут установить на уровне 70 долларов, страны планируют начать применять ограничение с 5 декабря.

Россия неоднократно заявляла, что не будет поставлять нефть странам, которые установят потолок цен. 21 ноября вице-премьер страны Александр Новак еще раз заявил об этом, отметив, что Россия скорее переориентирует поставки на другие рынки или сократит добычу.