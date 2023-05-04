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14:03, 4 мая 2023Экономика

Попытки наладить расчеты между Россией и Индией в рупиях провалились

Reuters: Индия и Россия приостановили попытки наладить двустороннюю торговлю в рупиях

Фото: Sonika Agarwal / Unsplash

Попытки организовать расчеты между Россией и Индией в рупиях провалились — страны приостановили работу над налаживанием этого механизма после нескольких месяцев переговоров, пишет Reuters со ссылкой на индийских чиновников и другие источники.

Основный барьером стало то, что Россия не хочет накапливать рупии. Индийский правительственный чиновник сообщил, что российские власти прогнозируют годовой профицит рупий свыше 40 миллиардов долларов и считают такую ситуацию «нежелательной». Российская сторона предпочитает, чтобы ей платили в китайских юанях или других валютах.

«Мы не хотим больше продвигать расчеты в рупиях, этот механизм просто не работает. Индия перепробовала все, что могла, чтобы попытаться заставить это работать, но это не помогло», — заявил другой источник в Индии, знакомый с ходом переговоров. Как отмечает Reuters, провал переговоров станет «серьезной неудачей» для индийских импортеров энергоресурсов из России, так как механизм двусторонней торговли в рупиях помог бы им снизить затраты на конвертацию валют. Представитель индийского правительство рассказал, что большинство расчетов по-прежнему ведется в долларах, но используются также дирхамы ОАЭ и некоторые другие валюты.

Как объяснял «Коммерсантъ», переход на рупии во взаимных расчетах с Индией невыгоден России из-за особенностей валютного регулирования, установленного Нью-Дели, и сильного дисбаланса во взаимных поставках. Рупии можно конвертировать в другие валюты только внутри Индии на бирже или в уполномоченных банках, а обмен в больших объемах требует разрешения местного регулятора.

По словам правительственного чиновника, с весны прошлого года индийский импорт из России вырос с 10,6 до 51,3 миллиарда долларов, а российский импорт из Индии за тот же период, напротив, даже несколько снизился — с 3,61 до 3,43 миллиарда долларов.

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Софья Ермакова
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