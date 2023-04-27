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14:42, 27 апреля 2023Экономика

Россия почти отказалась от международных расчетов в долларах

Минфин: Россия почти полностью отказалась от международных расчетов в долларах

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Российские компании почти полностью отказались от международных расчетов в долларах, доля расчетов в евро тоже постепенно сходит на нет, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Его слова приводит РБК.

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты "рубль — доллар" трансграничные практически… я бы сказал, что их нет. [Есть] отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят, — с точки зрения системных, их нет», — пояснил Моисеев.

Такую тенденцию он объяснил сразу несколькими факторами — блокировкой российских счетов за рубежом, долгой проверкой платежей на предмет соответствия санкциям, а также нежеланием использовать валюту, которая просто может не дойти до адресата.

В связи с этим на Мосбирже растут торги так называемым мягкими, неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми валютами, отметил Моисеев. Менее активный рост по сравнению с другими валютами «дружественных» стран наблюдается в паре «рубль — рупия» — частично это связано с валютными ограничениями в Индии, отметил замглавы Минфина.

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Как пояснял «Коммерсантъ», в отличие от юаня, который торгуется на Мосбирже и используется обеими сторонами в торговле России и Китая, популярность рупии ограничена, так как конвертировать ее в другие валюты можно только внутри Индии на бирже или в уполномоченных банках. При этом обмен рупии в больших объемах требует разрешения местного регулятора.

По данным ЦБ, за прошлый год доля юаня в расчетах за экспорт выросла с 0,5 до 16 процентов, а доля рубля — с 12 до 34 процентов. Таким образом, в этих валютах ведется половина внешнеторговых расчетов России. На другие валюты «дружественных» стран приходится еще два процента расчетов.

При этом в мировой торговле доля юаня растет куда медленнее — за 2022 год она увеличилась с 2 до 4,5 процента.

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Софья Ермакова
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