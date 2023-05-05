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12:25, 5 мая 2023Экономика

Российско-индийскую торговлю назвали аномальной

РБК: ЕС, Турция, Китай и Индия стали лидерами по профициту торговли с Россией в 2022 году

Фото: Aly Song / Reuters

Россия накопила аномальные профициты в торговле с рядом стран. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистические данные зарубежных и российских ведомств.

По итогам 2022 года для торговли с Евросоюзом он составил 137,8 миллиарда долларов. Также среди стран-лидеров по этому показателю — Турция с профицитом в 49,5 миллиарда долларов, Китай и Индия (38 миллиардов и 31,8 миллиарда долларов соответственно), США (13,3 миллиарда долларов). Профицит торгового баланса рассчитывался как разница импорта стран из России и их экспорта в РФ.

Экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец прогнозирует, что в будущем ситуация заметно изменится. Профицит с ЕС уменьшится за счет сокращения экспорта, перенаправленного в Азию. Эксперты отмечают, что, по предварительным данным за февраль 2023 года, торговый профицит России с США и ЕС в сумме составил около 2 миллиардов долларов по сравнению с 15 миллиардами в месяц в марте-апреле 2022 года.

Директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель отмечает, что российско-индийская торговля продемонстрировала некую «аномалию», которая объясняется перенаправлением существенного объема российского экспорта нефти в эту страну. Показатель профицита прошлого года в 6,4 раза превышает профицит 2021 года. Тенденция получила продолжение и в текущем году — в первом квартале из России в Индию было поставлено товаров на 14,9 миллиарда долларов, тогда как импортировано из Индии на сумму менее 1 миллиарда. По итогам трех первых месяцев года профицит торговли в пять раз выше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Для расчета профицита использовали данные индийского министерства торговли и промышленности, так как российские ведомства не сообщают статистику по отдельным странам. Показатель выражен в долларовом эквиваленте, при этом неизвестной остается валютная структура расчетов. Эксперты отмечают, что российские поставщики не заинтересованы в накоплении индийских рупий, так как их практически невозможно конвертировать из-за особенностей валютного регулирования. При этом вряд ли возможно наращивание импорта из Индии, который можно было бы оплатить рупиями.

4 мая стало известно, что попытки организовать расчеты между странами в рупиях провалились — Россия и Индия приостановили работу над налаживанием этого механизма после нескольких месяцев переговоров. Источники сообщили, что российские власти прогнозируют годовой профицит рупий свыше 40 миллиардов долларов и считают такую ситуацию «нежелательной». Поэтому страна хотелось бы получать оплату в китайских юанях или других валютах.

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Влада Горячева
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